Єдина ціль кремля

А ті, хто годує вошей в окопах пропагандистського фронту, почали посилено мотивувати необхідність війни на знищення. За їх довбанутою догмою, Україна має бути знищена як форма реалізації українства, яка принципово суперечить російськості. Причому шляхом знищення самих українців.

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В іншому випадку впаде росія як геополітичне та державне утворення. Що характерно, свого фізичного знищення росіяни не припускають, розуміючи, що ми – не людожери. На відміну від.

І щодо дечого кремлівські пропагандисти-клікуші мають рацію. Існування України як альтернативи рф заперечує базові підвалини недоімперії. Головна – це сакральність будь-якої тамтешньої влади. З якої випливає незмінність цієї влади з волі народу.

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Будь-які наміри проти цієї незмінності в недоімперії є найголовнішим злочином. А головною перевагою тамтешнього громадянина стало ультимативне ототожнення всієї культурної історичної спадщини рф з конкретними людьми (людцями, людським сміттям – не важливо), які перебувають при владі.

Ця конструкція, обвішана всілякими цяцьками на кшталт кремлівського православ'я, добровільного поділу суспільства на стани, шляху назад історії та іншого, існує винятково для зручності системного обкрадання вірнопідданих росіян за безкарності злодія.

Звичайно, і у нас із корупцією та іншими владними закидонами – самі знаєте як. Але основоположна змінюваність влади залишає в Україні вузький, але прохід до формування цивілізованого громадянського суспільства з правами, свободами та обов'язками. А в недоімперії культивується добровільне духовне кріпацтво, всі проходи наглухо заварені, а зварювальників зараз утилізують в Україні.

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Остання битва

І якщо ми "один народ", то повинні жити за їхніми російськими поняттями. А якщо не один, то нас просто не повинно бути. Концепт простенький – якраз для тупих деградантів.

Поразка недоімперії у вигляді збереження України в будь-якому вигляді, не кажучи вже про міжнародно визнані кордони, неминуче викличе спочатку бродіння, потім невдоволення, потім спалахи непокори, а зрештою — той самий російський бунт, безглуздий і нещадний. Який зрештою змете в недоімперії все і всіх. І ті, хто розпочав варварську агресію проти України, це знають.

Тому справді залишитися має лише один. А війна сакральна ще й тому, що наочно демонструє, як невеликий вільний громадянин за підтримки вільного світу перемагає величезного агресивного раба.

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