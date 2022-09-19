Пазл великої Перемоги

Ми не виграємо цю війну просто хоробрістю Збройних Сил України. До перемоги приведе не один, а ціла низка різних факторів, які будуть мати якийсь невеликий вплив, але разом схилять шальки терезів на нашу користь.

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Кожна з перемог наближає Україну до остаточного подолання ворога / Колаж 24 каналу

Треба вітати будь-що, що послаблює їх і посилює нас. Навіть незначний, на перший погляд, фактор може стати тією соломинкою, що зламає горб імперського верблюда.

Багато людей цього щиро не розуміють і нехтують "дрібницями". А це не дрібниці. Послідовність маленьких перемог України і дрібних поразок московії – це наш шлях до перемоги у війні.

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