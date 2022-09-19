Пазл большой Победы

Мы не выиграем эту войну просто храбростью Вооруженных Сил Украины. К победе приведет не один, а целый ряд различных факторов, которые будут иметь какое-то небольшое влияние, но вместе склонят чашу весов в нашу пользу.

Важное Война в Украине разоблачила величайшую драму путина



Каждая из побед приближает Украину к окончательному преодолению врага / Коллаж 24 канала

Нужно приветствовать что-либо, что ослабляет их и усиливает нас. Даже незначительный, на первый взгляд, фактор может стать той соломинкой, которая сломает горб имперского верблюда.

Многие люди этого искренне не понимают и пренебрегают "мелочами". А это не мелочи. Последовательность маленьких побед и мелких поражений московии – это наш путь к победе в войне.

Важно – готовит ли путин плацдарм для отступления из Украины: смотрите видео