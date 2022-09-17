Истинная суть "второй армии мира"
Самая большая драма для путина – что через семь месяцев огромная россия не в состоянии направить на фронт армию, превосходящую украинцев хотя бы по численности.
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Большая россия – а воевать некому, позади – не москва. Позади российского солдата – сечин, миллер и путин, и они так и не смогли объяснить россиянам, зачем им нужно умирать от ракеты HIMARS или снаряда CEASAR под Балаклеей.
российская пропаганда жует жвачку о "русском национальном долге" теми же словами, как лет 40 назад говорили о советском "интернациональном долге" в Афганистане. российские телеграмм-каналы крутят заезженную пластинку "бандеровских пыток" над русскоязычными и боятся ответить на главный вопрос.
А почему солдаты и офицеры 1-й гвардейской танковой армии сбежали спустя четыре дня украинского наступления под Балаклеей, бросив сотни единиц боевой техники? Да, на войне приходится и отступать, но что же на уме у "второй армии мира", если она оставляет большую часть своего оружия врагу и улепетывает в тыл налегке.
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Что будет дальше
россия будет воевать долго, потому что накопила за десятки лет много боеприпасов и боевой техники. Но государство, пытающееся мотивировать рабов воевать против чужой свободы, никогда не сможет победить нацию, способную мобилизовать себя.
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