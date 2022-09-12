Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, россия уже переправляет даже мобилизованных дедов из временно оккупированной Донбасса.
Обратите внимание На Херсонщине ситуация сложная: есть жертвы обстрелов, оккупанты усиливают полицейский режим
Оккупанты пытаются бежать из Херсона
Воины, которых страна-агрессор перебрасывает в регион, и до этого не производили какого-либо впечатления на херсонцев, а сейчас их воспринимают как нечто "совершенно жалкое".
Эти люди и предыдущие пополнения пытаются сбежать. Часть пополнения, которое сейчас поступило из россии, совсем не собирается идти на правый берег – это чеченские кадыровцы из росгвардии,
– заметил херсонский активист.
По словам Молчанова, кадыровцы разместились в районе поселков Перекопского перешейка, чтобы удерживать дезертиров от побега. Так, они отлавливают и расстреливают российских военных, пытающихся скрыться с поля боя.
"Там находится до тысячи так называемых росгвардейцев, которые не только не собираются переправляться на правый берег – даже подходить к левому, потому что туда попадает украинская артиллерия", – рассказал политолог.
Молчанов рассказал о пополнении войска оккупантов в Херсонской области: смотрите видео
Какая ситуация на оккупированной Херсонщине: коротко
- Украинским защитникам каждый день удается понемногу освобождать территорию в Херсонской области. Захватчики сосредоточили много техники и живой силы на правом берегу Херсона, поэтому продвижение здесь идет несколько сложнее. Однако подразделения ВСУ последовательно и методично уничтожают оккупантов по всей линии фронта в этом регионе.
- В оперативном командовании "Юг" в очередной раз подчеркнули, что ВСУ держат под мощным огневым контролем логистику врага. Так, в ночь с 11 на 12 сентября ВСУ поразили еще 2 понтонные переправы врага.
- Военные страны-агрессора на фоне контрнаступления Вооруженных Сил Украины уже понемногу бегут из оккупированной Херсонщины. По направлению оккупированного Крыма заметили интенсивное перемещение оккупантов автобусами.
- В США считают, что Украина может вернуть Херсон до конца года. Речь идет и о деоккупации Новой Каховки, где расположен канал, поставляющий воду в оккупированный Крым.