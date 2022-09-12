Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, россия уже переправляет даже мобилизованных дедов из временно оккупированной Донбасса.

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Оккупанты пытаются бежать из Херсона

Воины, которых страна-агрессор перебрасывает в регион, и до этого не производили какого-либо впечатления на херсонцев, а сейчас их воспринимают как нечто "совершенно жалкое".

Эти люди и предыдущие пополнения пытаются сбежать. Часть пополнения, которое сейчас поступило из россии, совсем не собирается идти на правый берег – это чеченские кадыровцы из росгвардии,

– заметил херсонский активист.

По словам Молчанова, кадыровцы разместились в районе поселков Перекопского перешейка, чтобы удерживать дезертиров от побега. Так, они отлавливают и расстреливают российских военных, пытающихся скрыться с поля боя.

"Там находится до тысячи так называемых росгвардейцев, которые не только не собираются переправляться на правый берег – даже подходить к левому, потому что туда попадает украинская артиллерия", – рассказал политолог.

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