Об этом 24 каналу рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Британская разведка также сообщала, что ВСУ не дают оккупантам подтянуть резервы через Днепр.

Важно Подразделения оккупантов на Юге пытаются вести переговоры с ВСУ о сдаче оружия, – Гуменюк

ВСУ уничтожили еще 2 переправы

Гуменюк отметила, что ВСУ продвигаются на Юге Украины, и эти географические координаты напрягают врага. Кроме того, оккупанты упорно пытаются восстановить или наладить логистические пути, переправы через Ингулец и Днепр. Однако огневой контроль работает.

В ночь с 11 на 12 сентября было результативное поражение понтонной переправы возле Дарьевского моста и понтонной переправы в районе Новой Каховки. Так что снова будет что восстанавливать, а то, что было на самих переправах, уже пополнило "подводный флот" по устоявшейся традиции,

– отметила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Атаки на мирные населенные пункты

Она добавила, что враг продолжает атаки на мирные населенные пункты. Снова были обстреляны Никопольщина и Криворожье. Там, к счастью, человеческих жертв нет.

"Были еще обстрелы Николаевщины и вдоль линии столкновения, и в прилегающих к ней общинах. То есть Березнеговатская община снова пострадала", – подчеркнула Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга напомнила, что в Николаевской области также ракетный удар пришелся на зернохранилище. Несмотря на подписанные "зерновые соглашения", россияне продолжают бить по мощным зерновым терминалам, например, в Вознесенске.

Они все еще продолжают искать те самые 44 HIMARS, которые они уже уничтожили по их необычной статистике. Пытаются где-то что-то поджечь,

– подчеркнула она.

В Черном море находится корабельная группировка

Гуменюк также рассказала, что в Черном море находится корабельная группировка врага. В частности, они вывели в море большие десантные корабли.

"Для того, чтобы не было "нарушений техники безопасности", когда они находятся в пунктах постоянного базирования. Они уже задержались там долго, а у россиян есть опасения, что "хлопок" посетит и морские пункты базирования", – подытожила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

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