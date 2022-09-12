Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Британська розвідка також повідомляла, що ЗСУ не дають окупантам підтягнути резерви через Дніпро.

Важливо Підрозділи окупантів на Півдні намагаються вести перемовини з ЗСУ про здачу зброї, – Гуменюк

ЗСУ знищили ще 2 переправи

Гуменюк зазначила, що ЗСУ просуваються на Півдні України, й ці географічні координати напружують ворога. Крім того, окупанти вперто намагаються відновити чи налагодити логістичні шляхи, переправи через Інгулець і Дніпро. Однак вогневий контроль працює.

У ніч з 11 на 12 вересня було результативне ураження понтонної переправи біля Дар'ївського мосту й понтонної переправи в районі Нової Каховки. Тож, знову буде що відновлювати, а те, що було на самих переправах уже поповнило "підводний флот" за сталою традицією,

– зауважила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Атаки на мирні населені пункти

Вона додала, що ворог продовжує атаки на мирні населені пункти. Знову були обстріляні Нікопольщина й Криворіжжя. Там, на щастя, людських жертв немає.

"Є ще обстріли Миколаївщини і вздовж лінії зіткнення, і в громадах, які прилягають до неї. Тобто Березнегуватська громада знову потерпала", – наголосила Гуменюк.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня нагадала, що на Миколаївщині також ракетного удару зазнало зерносховище. Попри підписані "зернові угоди", росіяни продовжують гатити по потужних зернових терміналах, як-от у Вознесенську.

Вони все ще продовжують шукати ті самі 44 HIMARS, які вони вже знищили за їхньою незвичною статистикою. Намагаються десь щось підпалити,

– підкреслила вона.

У Чорному морі є корабельне угрупування

Гуменюк також розповіла, що в Чорному морі є корабельне угрупування ворога. Зокрема, вони вивели в море великі десантні кораблі.

"Для того, щоб не було "порушень техніки безпеки", коли вони перебувають у пунктах постійного базування. Вони вже затримались там довго, а в росіян є побоювання, що "бавовна" завітає і до морських пунктів базувань", – підсумувала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

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