Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, росія вже переправляє навіть мобілізованих дідів з тимчасово окупованої Донеччини.

Зверніть увагу На Херсонщині ситуація складна: є жертви обстрілів, окупанти посилюють поліцейський режим

Окупанти намагаються тікати з Херсонщини

Воїни, яких країна-агресорка перекидає у регіон й до цього не справляли якогось враження на херсонців, а зараз їх сприймають, як щось "абсолютно нікчемне".

Ці люди й попередні поповнення намагаються тікати. Частина поповнення, що зараз надійшло з росії зовсім не збирається йти на правий берег – це чеченські кадирівці з росгвардії,

– зауважив херсонський активіст.

За словами Молчанова, кадирівці розмістилися в районі селищ Перекопського перешийка, щоб утримувати дезертирів від втечі. Так, вони відловлюють та розстрілюють російських військових, які намагаються втекти з поля бою.

"Там перебуває до тисячі так званих росгвардійців, які не те що не збираються переправлятися на правий берег – навіть підходити до лівого, бо туди влучає українська артилерія", – розповів політолог.

Молчанов розповів про поповнення війська окупантів на Херсонщині: дивіться відео

Яка ситуація на окупованій Херсонщині: коротко