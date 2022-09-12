Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, росія вже переправляє навіть мобілізованих дідів з тимчасово окупованої Донеччини.
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Окупанти намагаються тікати з Херсонщини
Воїни, яких країна-агресорка перекидає у регіон й до цього не справляли якогось враження на херсонців, а зараз їх сприймають, як щось "абсолютно нікчемне".
Ці люди й попередні поповнення намагаються тікати. Частина поповнення, що зараз надійшло з росії зовсім не збирається йти на правий берег – це чеченські кадирівці з росгвардії,
– зауважив херсонський активіст.
За словами Молчанова, кадирівці розмістилися в районі селищ Перекопського перешийка, щоб утримувати дезертирів від втечі. Так, вони відловлюють та розстрілюють російських військових, які намагаються втекти з поля бою.
"Там перебуває до тисячі так званих росгвардійців, які не те що не збираються переправлятися на правий берег – навіть підходити до лівого, бо туди влучає українська артилерія", – розповів політолог.
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Яка ситуація на окупованій Херсонщині: коротко
- Українським захисникам кожного дня вдається потроху звільняти територію на Херсонщині. Загарбники зосередили багато техніки та живої сили на правому березі Херсонщини, тому просування тут йде дещо складніше. Однак підрозділи ЗСУ послідовно та методично знищують окупантів по всій лінії фронту в цьому регіоні.
- В оперативному командуванні "Південь" вкотре наголосили, що ЗСУ тримають під потужним вогневим контролем логістику ворога. Так, в ніч з 11 на 12 вересня ЗСУ вразили ще 2 понтонні переправи ворога.
- Військові країни-агресорки на тлі контрнаступу Збройних Сил України вже потроху тікають з окупованої Херсонщини. У напрямку окупованого Криму помітили інтенсивне переміщення окупантів автобусами.
- У США вважають, що Україна може повернути Херсон до кінця року. Мовиться і про деокупацію Нової Каховки, де розташований канал, який постачає воду в окупований Крим.