Внаслідок дій росіян на Херсонщині пошкоджено житлові будинки. Серед місцевих мешканців є загиблі та поранені.

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Що відомо про ситуацію в області

Окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим по всій території Херсонщини та ввели комендантську годину. Вони забороняють в'їзд та виїзд із окупованих населених пунктів.

В обласному центрі російські військові пограбували будинки по вулицях Озерна, Кримська та Офіцерська. Росіяни відбирають транспорт у місцевих мешканців.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич напередодні повідомив, що найкритичніша ситуація зараз в населених пунктах, що перебувають біля лінії фронту. Там люди змушені жити в нелюдських умовах під постійними обстрілами.

Крім того, в тимчасово окупованих громадах окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Росіяни увірвалися до квартири херсонця, провели там обшук, побили господаря та вивезли у невідомому напрямку. Також окупанти вже вдруге викрали жителя Каховки. Місцеперебування чоловіка невідоме.

Також у Херсоні росіяни захопили приміщення банку на вулиці Ярослава Мудрого. Вони заявили, що відтепер всі службові приміщення, документація й комп'ютерна техніка переходять у їхню власність.

Контрнаступ на Херсон: останні новини

Наприкінці серпня ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. Після цього в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні. Підрозділи окупантів, сформовані з бойовиків псевдореспублік, опинившись без підтримки десантників, які теж відчули сили ЗСУ, почали тікати зі своїх позицій.

Там ворогові дуже "спекотно". Наш вогневий контроль випалює окупантів з цієї території.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, для успішного наступу необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань. Крім того, потрібне сучасне озброєння.

У США вважають, що Україна може повернути Херсон до кінця року. Мовиться і про деокупацію Нової Каховки, де розташований канал, який постачає воду в окупований Крим.

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що звільнення Херсона може вдарити по російській армії. За його словами, якщо російська армія втратить Херсон і відступить далі за Дніпро, то в Україні буде шанс відкинути їх ще далі.

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