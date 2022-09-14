Цена свободы

Но дискуссия у нас здесь, в сердце Европы, в Украине. И вопрос, который я задаю: а на что мы готовы, чтобы жить в свободе?

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Свобода – это не только качество жизни в свободной стране. Свобода – это осознание, выбор и действие. Нельсон Мандела говорил: "Быть свободным означает не просто сбросить с себя цепи, а жить, уважая и умножая волю других".

Борьба Украины – это и борьба за свободу других. За свободу Европы и не только. Это борьба, несмотря на страх, потому что это выбор жить в свободе. Это выбор нашей страны.

Я – юрист и я разведчик. Это означает и работу в тылу неприятеля. И однажды, готовясь к выезду за ноль, я надел броник, пояс и каску. И еще килограмм …надцать снаряжения. Когда надевал, заметил, что снова сердце бьется быстрее. Ощущение было, будто я готовлюсь к свиданию, а не на позицию врага. И я тогда себя спросил, боюсь ли я?

Это был адреналин и, конечно, страх. Страх попасть в плен или быть раненым. Но главное, что я не шел умирать. Но тогда себе сказал, что вопрос ранения – это может быть всего лишь вопросом времени. Если идти умирать за свободу, то однажды это произойдет. Но если идти бороться за нее, то шансы растут.

5 июня я получил свое ранение. Как вы видите, оно изменило меня: теперь я знаю, сколько весит мой глаз, ведь я потерял 10 килограммов.

В больнице в первые две недели очень боялся умереть. Ночью было особенно страшно. Но я тогда только понял, что я не шел умирать. Я шел сражаться за свободу. Жить за свободу. И война – только одна из форм жизни.

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Высочайшая ценность слишком хрупкая

Отсюда вопрос: готово ли человечество, ЕС и США защищать свободу? Как глобальная система безопасности реально готова защищать свободу? Ведь Красный Крест, "Амнести Интернешнл", ООН фактически умерли, но не за свободу.

У граждан ЕС, и не только, есть уверенность, что свобода с ними навсегда. Но насколько у них есть воля ее защитить? Ведь свобода – это не состояние по умолчанию. Недаром Тимоти Снайдер написал свою книгу "Путь к несвободе". Иногда этот путь выглядит очень похожим на газовую трубу.

Свобода действительно хрупкая, и я это видел своими глазами. Тогда у меня их было два. Я родился в Афганистане. Мне было 6 лет, когда мы уехали оттуда, это был 1990 год. Год назад Афганистан показал, что он не готов бороться за свободу. Ни его лидеры, ни его армия.

Готова ли Европа отстоять свою свободу? Или, может, она готова увидеть свои памятники культуры в руинах, фильтрационные лагеря, сообщения, что их сосед художник или поэт, или, как я, юрист, ранен на фронте и он может не выжить? Не знаю…

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Свободные не идут умирать

Знаю, что украинцы не одно десятилетие выбирают отстаивать свободу. Из ближайших дат – 1991, 2004, 2014, 2022 год. Не только оружием, но оружием тоже. Ведь свобода – это наш выбор и образ жизни.

И еще... Украина не посылает нас умирать. Мы выбираем жить в свободе и за эту свободу сражаться. Война – уже в Европе, и очень важно, чтобы Европа и мир начали просыпаться. И от того, насколько быстро они проснутся, полностью зависит, сколько жизней украинцы отдадут за нашу и вашу свободу.

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