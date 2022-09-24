Единственная цель кремля

А те, кто кормит вшей в окопах пропагандистского фронта, начали усиленно мотивировать необходимость войны на уничтожение. По их долбанутой догме, Украина должна быть уничтожена как форма реализации украинства, принципиально противоречащая российскости.

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В противном случае рухнет россия как геополитическое и государственное образование. Что характерно, своего физического уничтожения россиянцы не предполагают, понимая, что мы не людоеды. В отличии от.

И кое в чем кликушествующие кремлевские пропагандисты правы. Существование Украины как альтернативы рф отрицает базовые устои недоимперии. Главный – это сакральность какой угодно тамошней власти. Из которой вытекает несменяемость этой власти по воле народа.

Черта, которую россии не суждено пересечь

Любые поползновения против этой самой несменяемости в недоимперии являются самым главным преступлением. А главным достоинством тамошнего гражданина стало ультимативное отождествление всего культурного исторического наследия рф с конкретными людьми (людишками, людским мусором – не важно), находящимися во власти.

Эта конструкция, увешанная всякими цацками вроде кремлевского православия, добровольной сословности, пути вспять истории и прочего существует исключительно для удобства системного обкрадывания верноподданных россиянцев при безнаказанности ворья.

Разумеется, и у нас с коррупцией и прочими властными закидонами – сами знаете как. Но краеугольная сменяемость власти оставляет в Украине узкий, но проход к формированию цивилизованного гражданского общества с правами, свободами и обязанностями. А в недоимперии культивируется добровольное духовное крепостничество, все проходы наглухо заварены, а сварщиков сейчас утилизируют в Украине.

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Последняя битва

И если мы "один народ", то должны жить по их российским понятиям. А если не один, то нас просто не должно быть. Концепт простенький – как раз для тупых деградантов.

Поражение недоимперии в виде сохранения Украины в любом виде, не говоря уже о международно признанных границах, неминуемо вызовет сначала брожения, потом недовольство, потом вспышки неподчинения, а в конце концов – тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Который в итоге сметет в недоимперии все и всех. И те, кто затеяли варварскую агрессию против Украины, это знают.

Поэтому действительно остаться должен только один. А война сакральна еще и потому, что наглядно демонстрирует, как небольшой свободный гражданин при поддержке свободного мира побеждает громадного агрессивного раба.

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