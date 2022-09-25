Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, сумнівно, що у цьому зверненні путін оголосить війну чи воєнний стан. Адже формально це нічого для нього не змінить. А-от кордони в росії можуть досить швидко закритися.

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Буде погрожувати завдати ядерний удар

Як прогнозує Шейтельман, у новому зверненні диктатор привітає так звані нові псевдореспубліки з "приєднанням". Розповідатиме всіляку маячню, що підписав відповідні папери тощо. А далі почнуть ядерні погрози.

Далі скаже Україні терміново виводити війська з територій. Бо "це наше". А якщо ні – буде дуже погано, зокрема, ядерна зброя. Таке буде звернення. Погрожуватиме ядерною зброєю та завданням ударів по "центрам прінятія рєшеній", по Києву тощо,

– зазначив Шейтельман.

Російської федерації з 21 вересня вже не існує

На думку Шейтельмана, до 24 лютого росія ще намагалася хоча б якось діяти відповідно до свого законодавства. Під час повномасштабного вторгнення вони на все "забили" і без жодного приводу влізли у чужі землі. Окупанти навіть скористалися терміном "спєциальная ваєнная апєрация", якого немає в їхньому законодавстві.

Кремль вже взагалі не зважає на закони. Держави російська федерація вже немає. Зараз – це територія, на якій панує путін та невелика група людей, яка видає накази. Тут, як наголошує Шейтельман, дуже влучно висловився дмітрій мєдвєдєв, коли сказав, що шляху назад немає. І це правда – росія вибрала шлях до власного розформування.

Вони зараз не намагаються в межах закону діяти. Тому й відкотити все в межах закону не вийде. От визнають вони Запорізьку область частиною росії. Потім піде путін. І що вони будуть робити? Голосувати, що Запоріжжя – не частина росії? Все. Доведеться нову державу створювати. Це вже кінець. Все перетворилося з держави в територію, яку контролює група терористів,

– підкреслив Шейтельман.

Держави російська федерація вже не існує – Шейтельман: дивіться відео

Додамо, за словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, російське керівництво отримало попередження від Сполучених Штатів, що зіткнеться з катастрофічними наслідками, якщо ризикне використати ядерну зброю. Це була пряма приватна розмова "на дуже високому рівні".