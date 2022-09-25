Ба більше, це відомо вже навіть путіну. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю американському телеканалу CBS.

До теми Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, – Зеленський

Путін знає, що програє війну

Як відомо, в росії триває мобілізація. Одне з виправдань, що це на саму росію нібито нападають, адже Захід дає нам зброю.

Путін знає, він це відчуває, і його військове керівництво йому доповідає. Він знає, що програє війну. На полі бою Україна перехопила ініціативу. Він не може пояснити своєму суспільству чому, і шукає відповіді на ці питання,

– каже Зеленський.

Президент зауважив, що путінське суспільство не розуміє, що це за друга армія в світі, яка не здатна перемогти Україну.

Зеленський пригадав, як путін казав, що "Україну візьмуть за 3 дні", а зараз це сім місяців.

"Сім місяців, як росія намагалася окупувати Україну, але не змогла. А тепер він має виправдовуватися. Він повинен вжити заходів для виправдання", – сказав Зеленський.

Основні моменти з розмови Зеленського

Президент наголосив американському телеканалу, що танки від США дуже необхідні. За його словами, якщо ми матимемо танки від США, то і європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками.

Також звернув увагу на те, що росія хоче викликати голод

Нам усім потрібно пережити цю зиму. Це найскладніша зима. І я переконаний, що якщо говорити про Україну, то ви бачите, що відбувається. Вони блокували порти, щоб наше зерно не йшло в Африку, Азію, деякі країни Європи, щоб створити там хаос, політичний хаос і голод. Вони хочуть викликати голод,

– сказав Зеленський.

Також він запевнив, що світ має прийняти рішення щодо путіна. Адже ми прийняли своє рішення. Ми не будемо залежати від однієї людини, яка не є громадянином нашої країни.

Вас може зацікавити, що росіяни програють по всіх фронтах: дивіться відео