Зеленський наголосив, що вдячний за цю допомогу президенту Джо Байдену та Конгресу США за допомогу. Однак NASAMS недостатньо.

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Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо,

– заявив Зеленський.

Україні потрібна безпека, щоб люди змогли повертатися у свої домівки. Зеленський наголосив: якщо буде безпечно, люди повернуться, працюватимуть, платитимуть податки. Тоді Україна не матиме дефіциту у бюджеті.

Україні необхідно деокуповувати свої території

Український лідер наголосив, що деокупація для України є дуже важливою, аби врятувати життя людей. Увесь світ побачив, що відбувається на окупованих територіях. Українців катують, вбивають, ґвалтують.

Зеленський додав, що Україна вдячна за HIMARS та інші РСЗВ. ЗСУ перехоплюють ініціативи та урізають технічні можливості окупантів.

Також Україні необхідна артилерія. Вона рятує життя українських воїнів. Окрім того, ЗСУ потрібно отримати танки.