Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що з таких самих причин Україну довго не приймали до НАТО і реакція цивілізованого світу на анексію Криму була кволою.
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"Але зараз геть інші часи, американцям набридло без кінця поступатися. На найвищову рівні США, включно із заявами Байдена, путіну чітко дали зрозуміти, що у випадку використання ним ядерної зброї – він отримає своє", – зазначає Піонтковський.
Наскільки я можу аналізувати те, що обговорюють у американській пресі, США вже розробили чіткий протокол відповіді на можливе застосування ядерної зброї росією,
– додає він.
За словами публіциста, ця відповідь не буде ядерною, а конвенційною, бо сам ядерний удар не має сенсу, з військової точки зору.
У випадку, якщо росія застосує ядерну зброю, то впродовж півгодини всі сили НАТО можуть знищити весь чорноморський флот рф, а впродовж кількох днів сили НАТО можуть знищити всіх росіян зі зброєю на території України.
"Потрібно розуміти, що Захід готовий до такої відповіді", – резюмує Піонтковський.
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