Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что по таким же причинам Украину долго не принимали в НАТО и реакция цивилизованного мира на аннексию Крыма была слабой.

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"Но сейчас совсем другие времена, американцам надоело без конца уступать. На высшем уровне США, включая заявления Байдена, путину четко дали понять, что в случае использования им ядерного оружия – он получит свое", – отмечает Пионтковский.

Насколько я могу анализировать то, что обсуждают в американской печати, США уже разработали четкий протокол ответа на возможное применение ядерного оружия россией,

– добавляет он.

По словам публициста, этот ответ не будет ядерным, а конвенционным, потому что сам ядерный удар не имеет смысла с военной точки зрения.

Андрей Пинтковский российский публицист В случае, если россия применит ядерное оружие, то в течение получаса все силы НАТО могут уничтожить весь черноморский флот россии, а в течение нескольких дней силы НАТО могут уничтожить всех россиян с оружием на территории Украины.

"Нужно понимать, что Запад готов к такому ответу", – резюмирует Пионтковский.

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