Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что по таким же причинам Украину долго не принимали в НАТО и реакция цивилизованного мира на аннексию Крыма была слабой.
Читайте также Это будет для Украины последнее сражение, и мы его выигрываем
"Но сейчас совсем другие времена, американцам надоело без конца уступать. На высшем уровне США, включая заявления Байдена, путину четко дали понять, что в случае использования им ядерного оружия – он получит свое", – отмечает Пионтковский.
Насколько я могу анализировать то, что обсуждают в американской печати, США уже разработали четкий протокол ответа на возможное применение ядерного оружия россией,
– добавляет он.
По словам публициста, этот ответ не будет ядерным, а конвенционным, потому что сам ядерный удар не имеет смысла с военной точки зрения.
В случае, если россия применит ядерное оружие, то в течение получаса все силы НАТО могут уничтожить весь черноморский флот россии, а в течение нескольких дней силы НАТО могут уничтожить всех россиян с оружием на территории Украины.
"Нужно понимать, что Запад готов к такому ответу", – резюмирует Пионтковский.
Андрей Пионтковский прокомментировал действия США в случае применения ядерки россией: смотрите видео
Весь мир под угрозой из-за неадекватных россиян с ядерными боеголовками
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что ядерные угрозы, которые себе позволяет россия, – это проблема не только Украины, но и всего мира. Поэтому мир должен прекратить это, закрыв "ящик Пандоры".
- Военный аналитик Андрей Рыженко предположил, что в случае применения тактического ядерного оружия, россияне будут целиться туда, где будут максимальные жертвы среди военных.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя отбрасывать риски.