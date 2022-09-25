Путін нарешті отримав реальне попередження

Так, після чергового викиду путіна американський генерал Бен Ходжес запевнив, що будь-який подібний крок президента-терориста матиме відповідь – США завдадуть нищівного удару по чорноморському флоту, який вкрай важливий для росії. Це для 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк.

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Він вважає, що заява Ходжеса є нарешті реальною відповіддю, адже до цього усі попередження путіну були теоретичними. Мовляв, якщо росія застосує ядерну зброю, у відповідь її застосують і США. Конкретики не було.

В путіна не буде підстави використовувати стратегічний потенціал, тому що в нього не будуть бити ядерною зброєю. Просто знищать те найсильніше, що залишилося. І тому ця відповідь достатньо дієва,

– переконаний Давидюк.

Чому саме флот

Політолог розповів, що США недаремно вибрали російський флот як ціль для відповіді на ймовірний удар. Річ у тім, що росіяни, бажаючи налякати Україну, але не виглядати суперварварами в очах Європи та мирного Заходу, погрожували стріляти саме в Чорне море, а не в якийсь населений пункт, щоб стерти його з лиця землі.

Ядерна зброя розізлить Україну, а не зупинить її

Давидюк припустив, що в контексті використання ядерної зброї росіяни проводять паралелі з Японією та тим, як її роззброювали після Другої світової війни. Вони вважають, що якщо стрельнути як тоді по Японії, то всі просто піднімуть руки і скажуть: "Ну все, здаємося". Але українці, по-перше, інші, а по-друге – в іншій ситуації.

"Японці дуже сильно згрішили перед світом в Другу світову – мільйони вбитих людей. Тому зрозуміло, що фашизм програв війну, а вони останні самураї, хто там бився, і тут їм показують таку силу", – розповів політолог.

У нас гріха перед планетою немає. Ми нічого не зробили поганого. Ми людей тільки рятували, допомагали і годували своїм хлібом, зокрема під час війни. У нас провини перед світом немає, тому й страху і реакції, як в японців не буде,

– переконаний він.

Відтак, за словами Давидюка, будь-який постріл тактичною ядерною зброєю по Україні спричинить наслідки – в росії почнуться теракти, Україна зможе почати стріляти по території росії. Ба більше, може виявитися так, що в нас з'являється далекобійні ракети, що стріляють на сотні кілометрів.

Політолог процитував відому киянку Ґолду Меїр, яка сказала: "Ядерної зброї у нас немає, але ми можемо її використати". Він вважає, що точно так само в рахунок можуть піти різні види зброї, яких у нас також наразі немає.

І ще одна річ – внутрішній спротив буде такий, що це буде для України останній бій. Але вона його виграє. Тому що ця ядерна зброя нас не зупинить, а навпаки – розізлить, а путін не буде знати, що робити.

– наголосив Давидюк.

Застосування ядерної зброї росією розлютить Китай

На додачу до всього перерахованого, якщо путін все-таки завдасть ядерного удару, Китай стовідсотково відвернеться від росії, оскільки для цієї країни застосування ядерної зброї дуже важливе.

"Єдина зброя, якою можна перемогти Китай, це ядерна. Китай розуміє, що 1,5 мільярда людей можна перебити лише ядерною зброєю. І якщо хтось дуже легковажно, фривольно почне її використовувати, він розуміє, що може бути ланцюгова реакція", – пояснив політолог.

Саме тому, ядерний удар стане останньою краплею у дуже своєрідних відносинах між Китаєм та росією. Країна-агресорка вже завдала Китаю сильного економічного удару – через світову рецесію він втрачає трильйони доларів, але за ядерну зброю путіна можуть просто задавити.

Путін торгується

Давидюк додав, що путін постійно грає на підвищених ставках і залякує, як і кожен пітерський гопник. Зараз він залякує Україну та світ ядерною зброєю і торгується – хоче отримати приєднання окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до росії, а також невиключення її з Радбезу ООН.

"Він спробує, можливо, щось використати. В який бік, чим, куди він буде стріляти – ніхто не знає, це тільки в його хворій придуркуватій голові. Але цей крок вже об'єднає весь світ проти росії, як свого часу об'єднав всю Антанту проти Німеччини. Все, тоді росію треба буде різати на шматки, розділяти на республіки і випускати їх у світ", – припустив політолог.

Він наголосив, що західні лідери можуть зробити все можливе, аби цьому запобігти. А оскільки вимог у путіна дві, а погроза – одна, його торг, на переконання Давидюка, стовідсотково не спрацює.

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Який ядерний потенціал у путіна

Аналітики BBC дослідили ядерний потенціал росії, яким путін залякує увесь світ, хто точних даних у відкритому доступі немає, а всі цифри приблизні. Так, Федерація американських вчених заявила, що росія має 5977 ядерних боєголовок, включно з 1,5 тисячами, які зняті з експлуатації.

Тож загалом країна-агресорка має близько 4,5 тисячі балістичних ракет або ракет, якими можна завдати удару з великої відстані. Утім, їхня наявність не гарантує цілковитої готовності до використання.