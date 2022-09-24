Росіяни знають, які наслідки їх чекають у випадку застосування ядерної зброї в Україні. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Як сприймають погрози путіна

У НАТО не розповіли, як саме можуть відреагувати, якщо росія застосує зброю масового ураження.

Ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досі низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми, відповідно, маємо сприймати ці погрози серйозно,

– додав генсек.

Катастрофічні наслідки для росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що ядерні держави мають публічно пояснити росії за наслідки через погрози ядерною зброєю. Якщо росія вдарить по Україні, то інші держави у відповідь вдарять по ній, щоб знищити ядерні пускові майданчики. На думку Подоляка, аналітичний потенціал оточення путіна зараз вкрай низький і керівництво держави не розуміє всіх ризиків своїх дій.

Безкарність росії за ядерні загрози означатиме руйнування принципу, що ядерну зброю можна застосовувати лише для оборони, коли на карту поставлено виживання країни.

Погрози путіна: що відомо

Президент росії вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". Крім того, путін додав, що це не блеф.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росія може вдатися до ядерного удару. Ніхто не знає, що на думці у путіна, тому подібні заяви не можуть залишатися без уваги.

На слова путіна відреагували і у Ватикані. Погрози Папа Франциск назвав "божевіллям".

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