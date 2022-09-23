Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він каже, що розслаблятися не варто, адже в наступ, який стався 24 лютого, ніхто теж не хотів вірити, бо в цьому не було логіки.
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За його словами, важливо розділяти – чи путін лише віддасть наказ по застосуванню ядерної зброї, чи фізично це дійсно зроблять. Це різні речі, і може багато чого відбутися, що зменшує вірогідність цих подій.
Шейтельман каже, що в цілому за весь час війни зараз застосування ядерної зброї більш високе.
У путіна реально дуже тяжке становище. Він оголосив мобілізацію, а Херсон чи якусь територію Луганщини наші війська можуть звільнити у найближчі дні. І ніяка мобілізація в цьому не допоможе, росіяни просто не встигнуть доїхати і озброїтися,
– запевнив політтехнолог.
На його думку, глава кремля може спробувати застосувати ядерну зброю, щоб зупинити наші війська, бо на його солдат йому байдуже.
А на питання, як росіяни будуть наступати через радіаційну територію, Шейтельман відповів, що вони й не збираються наступати, планують вдарити просто так.
"Тому, на жаль, все може бути, на логіку путіна розраховувати не варто… Але хочеться надіятися, що Захід про це завчасно попередить, адже вони знали про наступ на Україну в лютому", – додав він.
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