Россияне знают, какие последствия их ожидают при применении ядерного оружия в Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Как воспринимают угрозы путина

В НАТО не рассказали, как именно могут отреагировать, если россия применит оружие массового поражения.

Вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать эти угрозы серьезно,

– добавил генсек.

Катастрофические последствия для россии

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ядерные государства должны публично объяснить россии за последствия из-за угроз ядерным оружием. Если россия ударит по Украине, то другие государства ответят по ней, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки. По мнению Подоляка, аналитический потенциал окружения путина сейчас крайне низок и руководство государства не понимает всех рисков своих действий.

Безнаказанность россии за ядерные угрозы означает разрушение принципа, что ядерное оружие можно применять только для обороны, когда на карту поставлено выживание страны.

Угрозы путина: что известно

Президент россии еще раз пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". Кроме того, путин добавил, что это не блеф.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россия может прибегнуть к ядерному удару. Никто не знает, что на уме у путина, поэтому подобные заявления не могут оставаться без внимания.

На слова путина отреагировали и в Ватикане. Угрозы Папа Франциск назвал "безумием".

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