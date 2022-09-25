Про це 24 каналу сказав військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він припускає, що у випадку застосування тактичної ядерної зброї росіяни цілитимуть туди, де будуть максимальні жертви серед військових.

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Ядерний вибух та уражальні чинники

Риженко зазначив, що ядерний арсенал росії є першим у світі. Є заряди стратегічні, які доносяться до місця ураження балістичними і крилатими ракетами. Є також тактичні заряди. На тлі успішного контрнаступу ЗСУ з'явилося багато розмов про те, що росіяни нібито можуть застосувати тактичну ядерну зброю.

Це може бути якийсь одиночний удар ракетою або навіть артилерією. Артилерія понад 203 міліметри може застосовувати ядерний боєприпас,

– сказав військовий аналітик.

Він пояснив, що тротиловий еквівалент такого ядерного боєприпасу, як правило, складає декілька кілотонн. Мовиться про досить серйозний вибух. Навіть за потужності боєприпасу 5 кілотонн – це буде вражаючий вибух.

Риженко зауважив, що він має такі класичні уражальні чинники ядерного вибуху:

ударна хвиля;

світлове випромінювання

електромагнітний імпульс;

радіоактивне зараження місцевості.

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Який радіус ураження тактичних ядерних снарядів

Риженко заявив, що радіус ураження ядерних снарядів, які можуть використовуватися в артилерійських установках, може становити 30 – 40 кілометрів. Це дистанція, яка гарантує безпеку особовому складу, що застосовує снаряди.

Він зауважив, що у випадку використання таких боєприпасів радіаційний фон є, але не такий значний, наприклад, як під час аварії на Чорнобильській АЕС. Радіація все ж буде відчуватися, але це будуть незначні показники. З часом вона мине.

За тактичних ядерних зарядів найсерйознішими є ударна хвиля й світлове випромінювання. Вона фактично знищує все в радіусі декілька кілометрів від радіусу вибуху,

– пояснив ексзаступник начальника штабу ВМС України.

За його словами, на цій території все знищується, випалюється. Там узагалі нічого не залишається. Класичним прикладом є бомбардування Хіросіми і Нагасакі, де потужність зарядів була такою, як у сучасних тактичних засобах. Від кожного вибуху тоді кількість жертв сягала до 100 тисяч осіб.

Якщо мовиться про таку зброю, то, можна казати, що вона може знищити середнє місто десь на 100 – 200 тисяч осіб,

– сказав Риженко.

Він додав, що все залежить від того, як розташоване це місто та який рельєф місцевості. Тому що впливають усі ці чинники.

Що може стати мішенню

Риженко зазначив, що наразі важко сказати, куди цілитиме росія, якщо наважаться на застосування тактичної ядерної зброї.

Вони будуть цілити туди, де будуть максимальні жертви серед особового складу військовослужбовців. Може, якісь угруповання військ будуть. Або будуть якісь міста,

– сказав військовий аналітик.

Він зауважив, що російські окупанти зараз дуже інтенсивно використовують ракетну зброю для знищення інфраструктури України, б'ючи по гідроспорудах, по енергогенеруючих спроможностях. Якими можуть бути наслідки, сказати важко. Але, ймовірно, жертви будуть рахуватися на десятки тисяч.

Як путін погрожує світу ядерною зброєю

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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