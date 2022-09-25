Об этом 24 каналу сказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он предполагает, что в случае применения тактического ядерного оружия, россияне будут целить туда, где будут максимальные жертвы среди военных.

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Ядерный взрыв и поражающие факторы

Рыженко отметил, что ядерный арсенал россии является первым в мире. Есть стратегические заряды, которые доносятся до места поражения баллистическими и крылатыми ракетами. Имеются также тактические заряды. На фоне успешного контрнаступления ВСУ появилось много разговоров о том, что россияне якобы могут применить тактическое ядерное оружие.

Это может быть какой-то одиночный удар ракетой или даже артиллерией. Артиллерия более 203 миллиметров может применять ядерный боеприпас,

– сказал военный аналитик.

Он объяснил, что тротиловый эквивалент такого ядерного боеприпаса, как правило, составляет несколько килотонн. Речь идет о достаточно серьезном взрыве. Даже при мощности боеприпаса 5 килотонн – это будет поразительный взрыв.

Рыженко отметил, что у него есть классические поражающие факторы ядерного взрыва:

ударная волна;

световое излучение

электромагнитный импульс;

радиоактивное заражение местности

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Какой радиус поражения тактических ядерных снарядов

Рыженко заявил, что радиус поражения ядерных снарядов, которые могут использоваться в артиллерийских установках, может составить 30 – 40 километров. Это дистанция, гарантирующая безопасность личному составу, применяющему эти снаряды.

Он отметил, что в случае использования таких боеприпасов радиационный фон есть, но не столь значительный, например, как во время аварии на Чернобыльской АЭС. Радиация все-таки будет ощущаться, но это будут незначительные показатели. Со временем она пройдет.

При тактических ядерных зарядах наиболее серьезными являются ударная волна и световое излучение. Она фактически уничтожает все в радиусе несколько километров от радиуса взрыва,

– объяснил экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

По его словам, на этой территории все уничтожается, обжигается. Там вообще ничего не остается. Классическим примером является бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, где мощность зарядов была такой, как в современных тактических средствах. От каждого взрыва тогда количество жертв достигало 100 тысяч.

Если речь идет о таком оружии, то можно говорить, что оно может уничтожить средний город где-то на 100 – 200 тысяч человек.

– сказал Рыженко.

Он добавил, что все зависит от того, как расположен этот город и какой рельеф местности. Потому что влияют все эти факторы.

Что может стать мишенью

Рыженко отметил, что сейчас трудно сказать, куда будет целить россия, если решится на применение тактического ядерного оружия.

Они будут целить туда, где будут максимальные жертвы среди личного состава военнослужащих. Может, какие-нибудь группировки войск будут. Или будут какие-то города,

– сказал военный аналитик.

Он отметил, что российские оккупанты сейчас очень интенсивно используют ракетное оружие для уничтожения инфраструктуры Украины, ударяя по гидросооружениям, по энергогенерирующим способностям. Какими могут быть последствия, сказать сложно. Но, по всей вероятности, жертвы будут считаться на десятки тысяч.

Как путин угрожает миру ядерным оружием

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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