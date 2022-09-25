Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він також опублікував декілька потужних світлин з наслідками ворожих обстрілів.

Важливо Пошкоджені будинки, заклади освіти і лікарня: наслідки нічного обстрілу Запоріжжя

Український лідер наголосив, що ми обов'язково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму до Донеччини.

Ми відповімо агресору на всі удари: по Запоріжжю й Харкову, по Миколаєву, Нікополю, Донбасу, по всіх наших містах та регіонах. І не дозволимо окупанту залишитись непокараним,

– попередив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти українців.