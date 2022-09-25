Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он также опубликовал несколько мощных фотографий с последствиями вражеских обстрелов.
Важно Повреждены дома, учебные заведения и больница: последствия ночного обстрела Запорожья
Российские оккупанты ежедневно цинично обстреливают украинские города по всей стране. Однако мы обязательно ответим агрессору на все удары.
Источник:Владимир Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он также опубликовал несколько мощных фотографий с последствиями вражеских обстрелов.
Важно Повреждены дома, учебные заведения и больница: последствия ночного обстрела Запорожья