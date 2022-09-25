Как рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона , россияне совершили атаку иранскими дронами.

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Он отметил, что украинские силы ПВО также работали с утра, чтобы обезвредить дроны противника. Сейчас идет спасательная операция, поэтому детали Братчук пообещал обнародовать позже.

Самое главное – уже прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, которая раздавалась в Одесской области с самого утра более часа,

– сказал спикер Одесской ОВА.

Братчук предположил, что враг может второй раз попытаться атаковать Одесскую область.