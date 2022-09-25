Як розповів речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, росіяни здійснили атаку іранськими дронами.

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Він зазначив, що українські сили ППО також працювали зранку, аби знешкодити дрони противника. Зараз триває рятувальна операція, тож деталі Братчук пообіцяв оприлюднити пізніше.

Найголовніше – вже пролунав сигнал відбою повітряної тривоги, яка лунала на Одещині від самого ранку понад годину,

– сказав речник Одеської ОВА.

Братчук припустив, що ворог може вдруге спробувати атакувати Одещину. Він підкреслив, що раніше окупанти тероризували регіон ракетами, а тепер – безпілотниками. Загарбники зараз намагаються створити тривожну напругу на Одещині та підсилити панічні настрої у суспільстві.

"Я думаю, що це (атака Одеси – 24 канал) може бути пов'язана із зерновою ініціативою. Бо перша атака була у припортову зону. Ворог йде на все, змінюючи тактику. Водночас в окупантів зменшується запас тих крилатих ракет, якими ворог раніше атакував Одещину", – додав він.

Братчук розповів про ситуацію на Одещині: дивіться відео

Атака Одещини дронами: головне

Зранку 25 вересня в Одесі пролунали вибухи. Сталося це у той час, коли у регіоні оголосили повітряну тривогу. У ЗМІ повідомили, що у цей момент у небі над Одесою літав ворожий дрон. Це може бути іранський БпЛА, який росіяни все частіше використовують в Україні.

Раніше речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136. Їх доволі складно збивати.

Лише на Півдні ворог здійснив понад 30 вильотів безпілотників

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА з метою:

ведення розвідки,

коригування вогню,

завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Натомість авіація Сил оборони завдала 26 ударів, зокрема вже підтвердили ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.