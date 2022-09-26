В Москве могут сделать выводы и изменить подходы к призыву в регионах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.
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Россия "не переучится"
Вигиринский убежден, что в регионах возникнут вопросы к путину, когда из сел мобилизуют всех мужчин, а в многомиллионной Москве мобилизуют всего 5 тысяч.
"У Кавказа будет ощущение справедливости, а оно там довольно обострено. Оно, как минимум, вызывает вопросы относительно тех мероприятий, которые организуют внутри россии. Это похоже на "национальные чистки", которые в свое время организовывали при СССР", – отметил эксперт.
В то же время, он не верит, что ситуация с протестами повлияет на ситуацию в россии фундаментально.
"Загорится" ли? Кремль может ослабить меры или изменить требования к мобилизации. Могут немного переформатировать ее, чтобы снять напряжение. Учитывая, что мобилизация – это длительный процесс, распланированный на несколько месяцев, ее не остановят. Вероятно, при стихании акций протеста ее снова возобновят, и, возможно, это перейдет в более цивилизованные формы,
– заметил обозреватель.
По его мнению, россия, привыкшая обращаться со своими гражданами, как с быдлом, не способна переучиться, чтобы изменить свой стиль отношения к народу.
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Мобилизация "по плану"
Эксперт считает, что, с точки зрения ментальности, жители Петербурга, Москвы и Дагестана – это совершенно разные люди.
Мы не говорим с вами о том, что из-за митингов в Дагестане может произойти смена политической верхушки в кремле. Мы говорим, что под влиянием этих протестов может измениться радикально позиция кремля в понимании того, сколь сильно они могут "нагнуть" свое население",
– объяснил обозреватель.
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По его словам, москва может "нагибать" своих граждан с использованием всего аппарата принуждения, преследований и наказаний. В то же время он добавляет, что "хедлайнером" этих протестов в первую очередь можно рассмотреть главу чечни рамзана Кадырова .
"Он, как глава субъекта россии, первым публично говорит о том, что чеченцы якобы свой долг перед "родиной" в войне выполнили на 254 процента и что пусть другие участвуют. В то же время "другие" в Дагестане спрашивают, почему россияне забирают всех подряд: пенсионеров, людей с инвалидностью, неизлечимо больных, не подпадающих под критерии", – указал аналитик.
В то же время, по его мнению, в москве говорят, что "спецоперация идет по плану", мобилизация согласно критериям, "никого лишнего" не будут забирать, что выглядит лицемерной попыткой оправдать свои действия.
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В соответствии с ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако, по данным СМИ, кремль планирует призвать более 1,2 миллиона россиян.
- Украина не раз призывала россиян, которых принудительно мобилизуют во вражескую армию, сдаваться ВСУ. Это обеспечит им не только плен с соблюдением международных прав, но и возможность вернуться домой не в пакете. Однако путину такая перспектива для собственных граждан не нравится: в россии хотят наказывать за добровольную сдачу в плен тюрьмой до 10 лет.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
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