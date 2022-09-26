В то же время россия целенаправленно решила мобилизовать все мужское население Луганской области, ограничивая свободное передвижение людей. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Тотальное беззаконие

Чиновник отметил, что в Луганской области оккупанты "закрыли" города и села, никого не впускают и не выпускают, "глушат" интернет и мобильную связь.

Это нельзя назвать даже ужасом, поскольку какие-либо нормы законов не соблюдаются. Для псевдореферендумов совершают обход люди с оружием, в военной форме, иногда ставят просто столы у магазинов, и всех, кто приходит за продуктами – их всех отправляют к этому столику "голосовать",

– объяснил Гайдай.

По его словам, те люди, которые не ходят с паспортами, их все равно отправляют голосовать на "референдумы".

"Могут прийти в дом и квартиру к тем людям, которые уже были на "участках", чтобы те повторно "голосовали". Запускают также информацию, что голосующие против, они куда-то исчезают или какие-то пытки к ним применяют. Это делается". ради того, чтобы напугать людей, чтобы те, кто хочет ставить галочку "против" – чтобы они 10 раз подумали", – рассказал глава Луганской ОВА.

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Сколько человек на оккупированных территориях

Гайдай отметил, что с начала полномасштабной агрессии уехали более 320 тысяч жителей Луганской области, проживавших на ранее подконтрольной Украине территории.

Всего на этой территории проживало 650 тысяч человек. Где-то 330 – 340 тысяч остались. Несколько лет назад оккупанты планировали провести перечень граждан на той части Луганщины, которую они оккупировали в 2014 году. Когда они сделали свой срез, то отказались от этой идеи, поскольку речь шла о 1,5 миллионе человек, а на самом деле такого количества нет,

– указал чиновник.

По его мнению, поэтому россияне не захотели фиксировать гораздо меньшую цифру, чем на которую они рассчитывали.

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Как проходит "мобилизация"

Чиновник подчеркнул, что фейковый "референдум" кое в чем даже помогает россиянам проводить "мобилизацию" на фронт.

Вооруженные люди совершают поквартирный и домовый обход. Если они кого-то там увидят из мужчин – сразу дают документы, чтобы поставили галочку "За" и дают повестку в военкомат. Так человек уже, в принципе, мобилизован . Сейчас уже хватают всех и где угодно,

– отметил глава ОВА.

По его словам, не имеет значения, идет ли человек в больницу, в детский сад, есть ли у него дети, какие медицинские показания или хронические болезни – оккупантов ничего из вышеперечисленного не интересует.

"Всех мужчин просто забирают и отправляют на собрание, переодевают и без всяких учений отправляют на фронт", – убежден он.

По его мнению, мужчин в Луганской области осталось немного.

"Они даже между собой "лнр" называют теперь "жнр" – то есть "женская народная республика". За более чем полгода войны забрали почти всех. Кто остался на предприятиях критической инфраструктуры, их пытались заменить "рабочими", которых привозили где-то из россии. Поэтому есть четкое указание, чтобы все население Луганской области мужского пола отправить на фронт», – рассказал Гайдай.

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Экипировка "мобилизованных"

Глава Луганской ОВА отметил, что у "мобилизованных" в Луганской области преимущественно легкое вооружение.

Это автоматы, пулеметы и несколько "рожков". Они планируют набрать де-юре 300 тысяч новобранцев, а де-факто – более 1 миллиона. Но эти люди даже не знают, с какой стороны подходить к более или менее серьезному оружию. Они не знают ни тактики, ни стратегии, ни что делать при обстреле, обороне или наступлении. Это в прямом смысле "пушечное мясо",

– заверил собеседник.

По его убеждению, невозможно за 3-4 дня и даже несколько недель научить гражданского человека управлять танком, пушкой или РСЗО.

"И даже минометные карты они не сделают, чтобы четко вычислить и понять "по квадратам", куда именно им нужно стрелять. Это просто "пушечное мясо" в стиле жукова, а "бабы потом еще нарожают", – добавил он.

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Как выехать из Луганской области

Гайдай констатировал, что из трех возможных вариантов, из которых можно было выехать из Луганщины (через Харьковскую, Запорожскую области, а также россию), усложнились все три.

Харьковский сейчас вообще не используют, потому что там идет активная фаза боевых действий, Запорожский – почти не используется. Из-за россии ситуация такова: мужчин не выпускают. Даже коллаборантов из Харьковщины развернули и сказали, чтобы они "защищали свою "эленерию",

– подчеркнул чиновник.

По его словам, оккупанты решили полностью закрыть возможность выехать за пределы Луганской области.

"Какой возраст, в каком состоянии и кто этот человек по специальности – абсолютно нет разницы. Теоретически путь работает, но только для женщин", – резюмировал глава Луганской ОВА.

Ситуация в Луганской области: последние новости

На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить псевдореферендум. По словам главы Луганской ОВА, он больше напоминает соцопрос, но под дулами автоматов.

Армия оккупантов ежедневно несет значительные потери и вынуждена отступать в Луганскую область. Среди боевиков также много раненых, которых уже негде лечить.

26 сентября стало известно, что традиционный "хлопок" снова посетил Луганскую область. В частности, известно о взрывах в Алчевске и Маньковке.

Также под ударом украинской артиллерии оказались казарма и "избирательный участок" оккупантов.

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