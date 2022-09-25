О ситуации в Луганской области рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что в Счастье подожгли "избирательный участок".

На тему "Наблюдатели" из беларуси и Камеруна и "черные списки": Гайдай рассказал о псевдореферендумах

Оккупанты проводят "референдум" в кустах

Как известно, россия пытается провести фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и аннексировать их. Сергей Гайдай рассказал, что в Старобельске инсценировка волеизъявления происходит в кустах возле магазинов.

Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом – об этом информируют,

– написал глава Луганской ОВА.

Как отметил Гайдай, "хлопок" произошел в Сватовском районе. В частности, в селе Маньковцы взлетели на воздух вражеские казармы, в результате чего пострадал фермер-коллаборант.

Гайдай заявил, что "хлопок" на вражеском складе в Алчевске и опубликовал фотографии. По его словам, "до сих пор грохочет".



В Алчевске горит склад оккупантов / Фото из фейсбука Сергея Гайдая



"Хлопок" в Алчевске на складе оккупантов / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Какая ситуация в Луганской области

На временно оккупированной территории Луганской области периодически происходит "хлопок". В частности, 21 сентября мощные взрывы прогремели в Сватово и Новоайдаре. Предварительно известно о 250 погибших и раненых оккупантов.

В ночь с 17 на 18 сентября в Сватове тоже было неспокойно. В результате взрыва примерно 200 солдат российской армии погибли. Из-за взрывов на складах россияне могут испытывать определенные проблемы с боекомплектами.

Глава Луганской ОВА информировал, что раненые захватчики занимают все кровати в медицинских учреждениях. Обычных граждан госпитализируют в больницы только в экстренных случаях.

Отметим, что украинские военные постепенно освобождают территорию, захваченную россиянами. Так, 19 сентября появилась информация, что Вооруженные Силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Наши защитники уже провели зачистку от оккупантов.

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