Про ситуацію на Луганщині розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що в Щасті підпалили "виборчу дільницю".

До теми "Спостерігачі" з білорусі й Камеруну та "чорні списки": Гайдай розповів про псевдореферендуми

Окупанти проводять "референдум" у кущах

Як відомо, росія намагається провести фейкові "референдуми" на окупованих територіях України та анексувати їх. Сергій Гайдай розповів, що в Старобільську інсценування волевиявлення відбувається у кущах біля магазинів.

Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом – про це інформують,

– написав очільник Луганської ОВА.

Як зазначив Гайдай, "бавовна" сталася у Сватівському районі. Зокрема, у селі Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, внаслідок чого постраждав фермер-колаборант.

Гайдай заявив, що "бавовна" на ворожому складі в Алчевську та опублікував світлини. За його словами, "досі гуркотить".



В Алчевську горить склад окупантів / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая



"Бавовна" в Алчевську на складі окупантів / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Яка ситуація у Луганській області

На тимчасово окупованій території Луганської області періодично стається "бавовна". Зокрема, 21 вересня потужні вибухи пролунали у Сватовому та Новоайдарі. Попередньо відомо про 250 загиблих і поранених окупантів.

У ніч з 17 на 18 вересня у Сватовому теж було неспокійно. Унаслідок вибуху приблизно 200 солдатів російської армії загинули. Через вибухи на складах росіяни можуть мати певні проблеми з боєкомплектами.

Очільник Луганської ОВА інформував, що поранені загарбники займають усі ліжка в медичних закладах. Звичайних громадян госпіталізують в лікарні лише в екстрених випадках.

Зауважимо, що українські військові поступово звільняють територію, яку захопили росіяни. Так 19 вересня з'явилася інформація, що Збройні Сили України повність взяли під контроль селище Білогорівка, що в Луганській області. Наші захисники вже провели там зачистку від окупантів.

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