Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что украинская авиация в целом ударила по 16 скоплениям россиян и их технике в Луганской области.

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"Оперативная ситуация пока остается без изменений. Что касается "хлопка" (не будем конкретизировать, почему там происходят те взрывы), то он происходит достаточно точно –либо в гостиницах, либо в общежитиях, где и проживают компактно представители российской армии", – сказал Гайдай.

У россиян снова потери

По словам руководителя администрации, оккупанты имеют большие потери за последнее время. Враги стягивают войска к линии фронта.

Лишь ночью (с 17 на 18 сентября – 24 канал) произошел взрыв в Сватово. Речь идет о бывшей автостанции, где обустроили гостиницу. Приблизительно 200 солдат российской армии там погибли, – сообщил Гайдай.

Он добавил, что россияне активно готовятся к обороне. Однако их составы также взрываются. Следовательно, враги могут иметь определенные проблемы с боекомплектами.

"Оккупанты очень активно глушат всю связь – как мобильную, так и интернет. Проводят тщательные проверки местному населению", – добавил Гайдай.

Взрыв в Сватово

В бывшем автовокзале Сватового расположились станции российские оккупанты. От постройки и врагов не осталось почти ничего. Фото с последствиями опубликовал Сергей Гайдай. Он отметил, что причина взрыва пока неизвестна.

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