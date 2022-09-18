Скорее всего, это сработало взрывное устройство, которое кто-то занес в здание. Такое мнение 24 каналу озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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У "генпрокурора" был конфликт с пасечником

"Мы анализировали отношения гауляйтера Луганской области пасечника с тем "генпрокурором". У них были, мягко говоря, натянутые отношения, а на самом деле они враждовали", – рассказал глава Луганской ОВА.

По его словам, за пару недель до этого инцидента пасечник отдал приказ и определенных людей "кинули в подвал". Там их пытали для того, чтобы они предоставили информацию, дискредитирующую так называемого генпрокурора.

Конфликт был достаточно мощным и его уже невозможно было скрыть,

– подчеркнул Гайдай.

По его мнению, это выяснение отношений местных коллаборантов. Так, оккупантам нужно отчитываться перед москвой о ситуации на оккупированной Луганщине и как-то объяснить хищение средств. Следовательно, ответственность за это кто-то должен понести.

"Пусть они там ссорятся, как крысы в дыре перегрызут друг другу глотки – нам все равно. Нам главное – делать свое дело", – отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал о конфликтах коллаборантов в Луганской области: смотрите видео

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