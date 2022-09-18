Найімовірніше, це спрацював вибуховий пристрій, який хтось заніс до будівлі. Таку думку 24 каналу озвучив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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У "генпрокурора" був конфлікт з пасічником
"Ми аналізували відносини гауляйтера Луганської області пасічника з тим "генпрокурором". У них були, м'яко кажучи, натягнуті стосунки, а насправді вони ворогували", – розповів голова Луганської ОВА.
За його словами, за пару тижнів до цього інциденту пасічник віддав наказ й певних людей "кинули у підвал". Там їх катували для того, щоб вони надали інформацію, яка дискредитує так званого генпрокурора.
Конфлікт був досить потужним і його вже не можливо було приховати,
– наголосив Гайдай.
На його думку, це з'ясування стосунків місцевих колаборантів. Так, окупантам треба звітувати перед москвою щодо ситуації на окупованій Луганщині і якось пояснити розкрадання коштів. Отже, відповідальність за це хтось має понести.
"Нехай вони там сваряться, як щурі в дірці перегризуть один одному горлянки – нам все одно. Нам головне – робити свою справу", – зазначив голова Луганської ОВА.
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Загибель "генпрокурора" горєнка: що відомо
- 16 вересня у російських пропагандистських телеграм-каналах повідомили, що у центрі Луганська біля будівлі генеральної прокуратури квазіреспубліки "лнр" прогримів вибух. У мережі опублікували фото, на яких було видно, що у будівлі повибивало вікна, а на місце інциденту приїхали рятувальні служби окупантів.
- Згодом місцеві пропагандистські видання повідомили, що так званий генпрокурор отримав важкі поранення та загинув у своєму кабінеті. Крім того, внаслідок вибуху загинула його заступниця єкатєріна стєглєнко.
- Росіяни влаштували у соцмережах істерику через загибель горєнка на робочому місці. Вони розповідали байки про зрадника, який нібито перебував серед найближчого оточення "генпрокурора". Також громадяни країни-агресорки волали про бездіяльність влади та закликали росію до нових звірств в Україні.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на смерть колаборанта. Він зазначив, що ліквідація горєнка ймовірно пов'язана з втечею окупантів з Луганська.