Найімовірніше, це спрацював вибуховий пристрій, який хтось заніс до будівлі. Таку думку 24 каналу озвучив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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У "генпрокурора" був конфлікт з пасічником

"Ми аналізували відносини гауляйтера Луганської області пасічника з тим "генпрокурором". У них були, м'яко кажучи, натягнуті стосунки, а насправді вони ворогували", – розповів голова Луганської ОВА.

За його словами, за пару тижнів до цього інциденту пасічник віддав наказ й певних людей "кинули у підвал". Там їх катували для того, щоб вони надали інформацію, яка дискредитує так званого генпрокурора.

Конфлікт був досить потужним і його вже не можливо було приховати,

– наголосив Гайдай.

На його думку, це з'ясування стосунків місцевих колаборантів. Так, окупантам треба звітувати перед москвою щодо ситуації на окупованій Луганщині і якось пояснити розкрадання коштів. Отже, відповідальність за це хтось має понести.

"Нехай вони там сваряться, як щурі в дірці перегризуть один одному горлянки – нам все одно. Нам головне – робити свою справу", – зазначив голова Луганської ОВА.

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