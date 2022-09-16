В історію 16 вересня 2022 року увійде як справжня "чорна п'ятниця" для колаборантів. Загинули зрадники у Луганській та Запорізькій областях, інформує 24 канал.

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Як у росії реагують на загибель горєнка

Росіяни влаштували у соцмережах істерику через загибель горєнка на робочому місці. Одні "диванні експерти" з росії розповідають байки про зрадника, який нібито перебував серед найближчого оточення горєнка.

Дехто жартує, що у смартфоні "прокурора", вочевидь, вибухнула батарея. Ще деякі росіяни згадали улюблений російський міф про "невдало покурили". Таку відмазку країна-окупантка вигадала, аби пояснити "бавовну".

Також громадяни країни-окупантки волають про бездіяльність влади та закликають росію до нових звірств в Україні.

Подоляк про смерть горєнка

Михайло Подоляк відреагував на новину про загибель так званого "генпрокурора" окупантів.

Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі, – заявив Подоляк.

Окрім того, він додав, що є ще одна версія – росія може зачищати свідків воєнних злочинів.

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