В историю 16 сентября 2022 года войдет как настоящая "черная пятница" для коллаборантов. Погибли предатели в Луганской и Запорожской областях, сообщает 24 канал.

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Как в россии реагируют на гибель горенко

Россияне устроили в соцсетях истерику из-за гибели горенко на рабочем месте. Одни "дивные эксперты" из россии рассказывают басни о предателе, якобы находившемся среди ближайшего окружения горенко.

Кое-кто шутит, что в смартфоне "прокурора", очевидно, взорвалась батарея. Еще некоторые россияне вспомнили любимый русский миф о "неудачно покуривших". Такую отмазку страна-оккупантка придумала, чтобы объяснить "хлопки".

Также граждане страны-оккупантки кричат о бездействии власти и призывают россию к новым зверствам в Украине.

Подоляк о смерти горенко

Михаил Подоляк отреагировал на новость о гибели так называемого "генпрокурора" оккупантов.

Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество в преддверии масштабного бегства, – заявил Подоляк.

Кроме того, он добавил, что есть еще одна версия – россия может зачищать свидетелей военных преступлений.

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