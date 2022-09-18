Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Ранее сообщалось, что россияне накапливают технику возле админграницы в Луганской области.

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Ситуация на территориях, где не было боевых действий

Гайдай отметил, что территория, где не было активных боевых действий – это сельская местность. Люди имеют под рукой дрова, уголь, поэтому более или менее нормально перезимовать там можно будет.

Есть еда, молоко. То есть сельская местность более уверенно себя чувствует,

– заметил глава Луганской ОВА.

Ситуация на территориях, где были боевые действия

Он продолжил, что на тех территориях, которые россияне фактически стерли с лица земли – ужас. Воду и газ не восстановили, дома тоже. Полноценно пережить отопительный период в городах невозможно вообще. Это касается, в частности, Рубежного, Северодонецка, Лисичанска.

"Люди ищут возможность уехать в ту же сельскую местность и заселиться в пустые дома. Даже если они чужие, чтобы просто там перезимовать", – подчеркнул Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что страшно представить, что будет с многоэтажными и многоквартирными домами в городах, где отсутствуют окна и крыши. Они повымерзают, и после зимы их нужно будет просто разбирать.

Кое-кто остается в городах

Гайдай рассказал, что некоторые остаются зимовать в городах. Приблизительно 10% населения. Они готовятся к тому, чтобы самостоятельно отапливать квартиры буржуйками. В результате можно готовиться к тому, что в городах не будет деревьев. На улицах, дворах и парках. В леса идти очень опасно.

Если люди пойдут в леса, они подорвутся. Такого количества обстрелов, неразорванных снарядов, мин, ракет, мне кажется, нет нигде в Украине, только в Луганской и Донецкой областях,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Он добавил, что света в домах нет. Посреди квартиры приходится ставить буржуйку. Рядом – дома с выбитыми окнами, и там стоит постоянно гул от сквозняка. Ситуация совершенно ужасающая.

Гайдай сообщил, какая гуманитарная ситуация в Луганской области: смотрите видео

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