Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она назвала солдат, которых мобилизует россия, так называемым "пушечным мясом".
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В Украине пока не зафиксировали свежемобилизованных россиян
Скорее всего, влияние будет чисто количественное, но не качественное. Это то самое "пушечное мясо", о котором столько уже сказано,
– сказала она.
Гуменюк подчеркнули, что люди, которых мобилизует россия, не прошли соответствующую учебу. Вместе с тем она отметила, что это только в пользу Украины.
Представитель ОК "Юг" заметила, что оккупанты в спешке набирают солдат и пытаются скомпоновать их в какие-то подразделения. Однако с военной точки, как сказала Гуменюк, они должны пройти хоть какое-то слаживание, чтобы хотя бы понимать, кто куда бежит и когда стреляют.
"Поэтому то, что количественно подразделения будут наполняться и лататься те дыры, которые созданы боевыми потерями, понятно. Но какое будет качество – увидим", – отметила Гуменюк.
Также она рассказала, что в Украине пока не зафиксировали максимально свежих мобилизованных россиян. Гуменюк предположила, что, возможно, они еще не созрели до того, что стоит сложить оружие и сдаться в плен.
Мобилизация в россии: главное
- В россии на фоне контрнаступления ВСУ и безумных потерь решили объявить мобилизацию. Кремль планирует призвать еще 300 тысяч человек. Но в СМИ появилась информация о тайном пункте указа владимира путина, согласно которому могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек.
- Из-за объявления мобилизации из россии уже сбежали более 260 тысяч мужчин. Ожидается, что с 28 сентября россияне больше не смогут убегать, ведь россия закроет границы для мужчин, которые подлежат мобилизации.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россия уже закрыла на въезд и выезд Ростовскую область.
- В разведке Британии сообщили, что россияне, которых мобилизуют, могут оказаться на передовой без минимальной подготовки. Вскоре россию ждут организационные трудности с обеспечением всего необходимого для подготовки мобилизованных.
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