Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона назвала солдатів, яких мобілізує росія, так званим "гарматним м'ясом".
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В Україні поки не зафіксували свіжо мобілізованих росіян
Скоріш за все, вплив буде суто кількісний, але не якісний. Це те саме "гарматне м'ясо", про яке стільки вже сказано,
– сказала вона.
Гуменюк наголосили, що люди, яких мобілізує росія, не пройшли відповідного навчання. Разом з тим, вона підкреслила, що це тільки на користь України.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що окупанти поспіхом набирають солдатів і намагаються скомпонувати їх в якісь підрозділи. Однак з військової точки, як сказала Гуменюк, вони мають пройти хоч якесь злагодження, щоб принаймні розуміти, хто куди біжить і коли стріляють.
"Тому те, що кількісно підрозділи будуть наповнюватися і лататися ті дірки, які створені бойовими втратами, зрозуміло. Але, яка буде якість – побачимо", – зазначила Гуменюк.
Також вона розповіла, що в Україні поки не зафіксували максимально свіжо мобілізованих росіян. Гуменюк припустила, що, можливо, вони ще не дозріли до того, що варто скласти зброю та здатися у полон.
Мобілізація у росії: головне
- У росії на тлі контрнаступу ЗСУ та шалених втрат вирішили оголосили мобілізацію. Кремль планує призвати ще 300 тисяч людей. Та в ЗМІ з'явилася інформація про таємний пункт указу владіміра путіна, відповідно до якого можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей.
- Через оголошення про мобілізацію з росії вже втекли понад 260 тисяч чоловіків. Очікується, що з 28 вересня росіяни більше не зможуть тікати, адже росія закриє кордони для чоловіків, які підлягають мобілізації.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росія вже закрила на в'їзд та виїзд Ростовську область.
- У розвідці Британії повідомили, що росіяни, яких мобілізують, можуть опинитися на передовій без мінімальної підготовки. Невдовзі росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих.
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