Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона назвала солдатів, яких мобілізує росія, так званим "гарматним м'ясом".

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В Україні поки не зафіксували свіжо мобілізованих росіян

Скоріш за все, вплив буде суто кількісний, але не якісний. Це те саме "гарматне м'ясо", про яке стільки вже сказано,

– сказала вона.

Гуменюк наголосили, що люди, яких мобілізує росія, не пройшли відповідного навчання. Разом з тим, вона підкреслила, що це тільки на користь України.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що окупанти поспіхом набирають солдатів і намагаються скомпонувати їх в якісь підрозділи. Однак з військової точки, як сказала Гуменюк, вони мають пройти хоч якесь злагодження, щоб принаймні розуміти, хто куди біжить і коли стріляють.

"Тому те, що кількісно підрозділи будуть наповнюватися і лататися ті дірки, які створені бойовими втратами, зрозуміло. Але, яка буде якість – побачимо", – зазначила Гуменюк.

Також вона розповіла, що в Україні поки не зафіксували максимально свіжо мобілізованих росіян. Гуменюк припустила, що, можливо, вони ще не дозріли до того, що варто скласти зброю та здатися у полон.

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