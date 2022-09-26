Підпал будівлі стався близько четвертої години ранку 26 вересня. Про це інформує 24 канал.
Важливо В Іркутській області чоловік влаштував стрілянину у військкоматі: воєнком потрапив у реанімацію
Як в Урюпінську чоловік підпалив військкомат
За попередньою інформацією, якийсь максим філатов приїхав білою "четвіркою" до будівлі на Жовтневій вулиці і кинув коктейль Молотова у бік військкомату.
На місце приїхали пожежники та поліцейські. Полум'я загасили, а росіянина знайшли та затримали. Нині він перебуває на допиті.
Пропагандисти зазначають, що за кілька годин до підпалу чоловік написав про це на своїй сторінці у соцмережі.
В Урюпінську чоловік підпалив військкомат: дивіться відео
Ще один підпал військкомату
Також у російському Кіровську оригінально і без шуму спалили військкомат. Невідомі просвердлили в рамі дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним.
Таким чином підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації.
У російському Кіровську підпалили військкомат / фото росЗМІ
Стрілянина у військкоматі
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що в Іркутській області 26 вересня чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. Туди він прийшов із саморобною зброєю.
Як розповів очевидець, у чоловіка була зброя "як із фільму "Брат-2", дуже схожа на кшталт саморобної". Попередньо, затриманий не є законним власником озброєння.
Внаслідок стрілянини постраждав воєнком алєксандр єлісєєв. Його госпіталізували із шістьма кульовими пораненнями. Нині він перебуває в реанімації у важкому стані.
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