Підпал будівлі стався близько четвертої години ранку 26 вересня. Про це інформує 24 канал.

Важливо В Іркутській області чоловік влаштував стрілянину у військкоматі: воєнком потрапив у реанімацію

Як в Урюпінську чоловік підпалив військкомат

За попередньою інформацією, якийсь максим філатов приїхав білою "четвіркою" до будівлі на Жовтневій вулиці і кинув коктейль Молотова у бік військкомату.

На місце приїхали пожежники та поліцейські. Полум'я загасили, а росіянина знайшли та затримали. Нині він перебуває на допиті.

Пропагандисти зазначають, що за кілька годин до підпалу чоловік написав про це на своїй сторінці у соцмережі.

В Урюпінську чоловік підпалив військкомат: дивіться відео

Ще один підпал військкомату

Також у російському Кіровську оригінально і без шуму спалили військкомат. Невідомі просвердлили в рамі дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним.

Таким чином підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації.



У російському Кіровську підпалили військкомат / фото росЗМІ

Стрілянина у військкоматі

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що в Іркутській області 26 вересня чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. Туди він прийшов із саморобною зброєю.

Як розповів очевидець, у чоловіка була зброя "як із фільму "Брат-2", дуже схожа на кшталт саморобної". Попередньо, затриманий не є законним власником озброєння.

Внаслідок стрілянини постраждав воєнком алєксандр єлісєєв. Його госпіталізували із шістьма кульовими пораненнями. Нині він перебуває в реанімації у важкому стані.

Варте уваги – У військкоматі росії розстріляли голову призовної комісії: дивіться відео