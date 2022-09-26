Поджог здания произошел около четырех часов утра 26 сентября. Об этом сообщает 24 канал.

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Как в Урюпинске мужчина поджег военкомат

По предварительной информации, некий максим филатов приехал белой "четверкой" в здание на Октябрьской улице и бросил коктейль Молотова в сторону военкомата.

На место приехали пожарные и полицейские. Пламя потушили, а россиянина нашли и задержали. В настоящее время он находится на допросе.

Пропагандисты отмечают, что за несколько часов до поджога мужчина написал об этом на своей странице в соцсети.

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Еще один поджог военкомата

Также в российском Кировске оригинально и без шума сожгли военкомат. Неизвестные просверлили в раме дырку и просунули туда трубку, прикрепленную к подвешенной канистре с горючим.

Таким образом поджог не вызвал лишнего шума, а сами поджигатели получили время на то, чтобы скрыться. Огонь уничтожил часть кабинета и цифровые носители информации.



В российском Кировске подожгли военкомат / фото росСМИ

Стрельба в военкомате

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Иркутской области 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате. Туда он пришел с самодельным оружием.

Как рассказал очевидец, у мужчины было оружие "как из фильма "Брат-2", очень похожее на самодельное". Предварительно задержанный не является законным владельцем вооружения.

В результате стрельбы пострадал военком александр елисеев. Его госпитализировали с шестью пулевыми ранениями. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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