Упродовж доби українські захисники ліквідували 500 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Відбиті атаки та влучання по ворожій техніці у Херсоні: ЗСУ продовжують нищити ворога

Втрати росіян у техніці

танків – 2 290 (+15) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 857 (+25) одиниць,

артилерійських систем – 1 369 (+1) одиниць,

РСЗВ – 330 (+2) одиниць,

засоби ППО – 172 (+1) одиниці,

літаків – 260 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 (+4) одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),

крилаті ракети – 241 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 711 (+10) одиниць,

спеціальна техніка – 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.



Втрати ворога станом на 26 вересня / фото Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту для порятунку російського пілота. Однак наші зенітники успішно знищили російський гелікоптер.

За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони також збито два безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині.

На Півдні втрати окупантів за минулу добу становлять: 43 окупанти, 3 танки, самохідна артустановка, 9 одиниць автобронетехніки та 5 складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці й на Кінбурнській Косі.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу станом на 26 вересня: дивіться відео