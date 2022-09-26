За сутки украинские защитники ликвидировали 500 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Отражены атаки и попадания по вражеской технике в Херсоне: ВСУ продолжают уничтожать врага

Потери россиян в технике

танков – 2 290 (+15) единиц,

боевых бронированных машин – 4 857 (+25) единиц,

артиллерийских систем – 1 369 (+1) единиц,

РСЗО – 330 (+2) единиц,

средств ПВО – 172 (+1) единицы,

самолетов – 260 (+1) единиц,

вертолетов – 224 (+4) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),

крылатых ракет – 241 (+0),

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) единиц,

специальной техники – 131 (+1) единица .

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.



Потери врага на 26 сентября / фото Генштаб ВСУ

Напомним, что в Херсонской области оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту для спасения российского пилота. Однако наши зенитчики успешно уничтожили российский вертолет.

За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.

На Юге потери оккупантов за прошедшие сутки составляют: 43 оккупанта, 3 танка, самоходная артустановка, 9 единиц автобронетехники и 5 складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 26 сентября: смотрите видео