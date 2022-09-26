За сутки украинские защитники ликвидировали 500 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Важно Отражены атаки и попадания по вражеской технике в Херсоне: ВСУ продолжают уничтожать врага
Потери россиян в технике
- танков – 2 290 (+15) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 857 (+25) единиц,
- артиллерийских систем – 1 369 (+1) единиц,
- РСЗО – 330 (+2) единиц,
- средств ПВО – 172 (+1) единицы,
- самолетов – 260 (+1) единиц,
- вертолетов – 224 (+4) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),
- крылатых ракет – 241 (+0),
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) единиц,
- специальной техники – 131 (+1) единица.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Потери врага на 26 сентября / фото Генштаб ВСУ
Напомним, что в Херсонской области оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту для спасения российского пилота. Однако наши зенитчики успешно уничтожили российский вертолет.
За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.
На Юге потери оккупантов за прошедшие сутки составляют: 43 оккупанта, 3 танка, самоходная артустановка, 9 единиц автобронетехники и 5 складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 26 сентября: смотрите видео