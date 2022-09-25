Ворожий штурмових Су-25 було збито 25 вересня близько 17:00 години. Російське судно було ліквідовано підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

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ЗСУ приземлили Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині

Повідомляється, що ворожий штурмовик атакував українські війська на Херсонщині.

У повідомленні йдеться, що окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту для порятунку російського пілота. Однак зенітники Одеської бригади успішно знищили російський вертоліт.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ нагадали, що цієї доби підрозділами протиповітряної оборони також збито два безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині.

Росія стрімко втрачає авіацію

Окупанти мають величезний запас літаків і гелікоптерів, якими тероризують Україну. Однак росія невпинно втрачає цей ресурс, продовжуючи війну проти України.

Зранку 25 вересня у Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат окупантів у війні проти України. Щодо авіації, то росія вже втратила 259 літаків, з яких 4 були знищені 24 вересня. Також ворог втратив 220 гелікоптерів та 966 безпілотників.

20 вересня повідомлялося, що Збройні Сили України збили російський штурмовик на Херсонщині. Також нашим військовим вдалось ліквідувати ворожий дрон іранського походження.

24 вересня наші воїни інформували про те, що вдалося збити броньований штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

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Слід зазначити, що в останні дні російські окупанти почали активно використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва. Ворог атакує парами дронів, щоб у разі знищення одного завдання виконав інший.

На жаль, ППО не завжди може зреагувати на дрони, адже вони проходять на невеликій висоті. У Повітряних силах заявляли, що іранські дрони надзвичайно складна ціль.

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