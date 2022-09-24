23 вересня російські дрони іранського виробництва здійснили 2 атаки на Одеську область. Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

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Чому росіяни атакують одразу кількома дронами, а не одним

Під час першої атаки 2 дрони вдарили по адмінбудівлі припортової зони. Один дрон збили наші сили Протиповітряної оборони. Друга атака дронів також була спрямована у напрямку портової інфраструктури. Напередодні такі ж дії ворог здійснив в Очакові, аби випробувати свої можливості.

За словами Гуменюк, росіяни не просто так атакують одразу кількома дронами. Вони дотримуються тактики: коли один безпілотник знищать, роботу виконає інший.

Росіяни хочуть повністю знищити Україну, порт є стратегічним об'єктом. Функціонування зернових коридорів, якими незадоволений російський диктатор, цілком пояснює такий напрям атаки. Ймовірно, ворог знову хоче диктувати свої умови на цьому напрямку,

– пояснила Гуменюк.

Додамо, що атаки цими дронами розпочалися вже десь 10 днів тому з Нікопольського району. Після того ворог використав їх в Очакові, на Миколаївському напрямку та лінії зіткнення.

ППО не завжди може зафіксувати дрони

За словами Гуменюк, ППО не завжди може зреагувати на дрони, адже вони проходять не невеликій висоті. Однак у Shahid-136 є дуже гучний звук мотора, який нагадує мопед чи бензопилу. То ж люди повинні звертати на це увагу. Якщо почуєте звук мотора з неба – негайно прямуйте в укриття, але при цьому тримайтеся якомога далі від об'єктів критичної інфраструктури та адмінбудівель.

Зверніть увагу! Гуменюк пояснила звук вибуху, який пролунав на АЗС в Одесі під час повітряної тривоги. Безпілотник там не працював, а вибух пролунав через недотримання заходів безпеки під час ремонтних робіт.

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