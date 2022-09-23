Відповідну інформацію військовий експерт Олег Жданов повідомив 23 вересня. Це трапилось після того, як росія атакувала іранськими дронами-камікадзе Одесу та Дніпро.

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Жданов розповів, як дрони вплинуть на війну

Російські дрони могли б вплинути на хід бойових дій, якби цих Shahed-136 чи "Герань-2" у росії з'явилось припустимо 1500 – 200 тисячі,

– повідомив Жданов.

Додав, що наразі в росії є декілька десятків безпілотників-камікадзе. Попри те, що декількома авіарейсами привезли ще декілька десятків, Україна:

вже реагує;

має засоби боротьби проти ворожих ракет, починаючи з радіоелектронних переносних ручних комплексів. Також є стрілецька зброя.

За словами Жданова, це проблема наших військ, адже дрони відносяться до класу високоточних боєприпасів та можуть вражати у тому числі й броньовані цілі.

Однак, на думку Жданова, це не критична проблема і наше командування здійснить потрібні заходи, щоб постаратись максимально її нейтралізувати.

Дрони-камікадзе не вплинуть на хід війни

Це не вплине на хід бойових дій, не зупинить контрнаступ ЗСУ,

– запевнив Жданов.

Адже ці ворожі дрони не мають масового характеру в збройних силах росії. Олег Жданов пояснив, що військові аналітики Ізраїлю сказали, що Іран не може створювати сотні таких безпілотників.

Військовий експерт додав, що можливо у росії і є контракт на тисячу безпілотників, проте нереально, щоб Іран їх доставив днями.

Коротко про атаку ворожих дронів на Півдні 23 вересня

23 вересня орієнтовно о 16 годині іранські дрони атакували Одесу. Оперативне командування "Південь" повідомило, що росія вдарила по місту двома іранськими дронами-камікадзе, які прилетіли з моря.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки загинула цивільна людина. Також пошкоджена адміністративна будівля в припортовій зоні Одеси.

Вже орієнтовно о 17:40 ворожі дрони знову атакували Одесу. Окрім цього, вони били по Дніпру. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ЗСУ збили над областю два ворожі безпілотники.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повіломило, що станом на 18:30 23 вересня шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

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