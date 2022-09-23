Відповідну інформацію військовий експерт Олег Жданов повідомив 23 вересня. Це трапилось після того, як росія атакувала іранськими дронами-камікадзе Одесу та Дніпро.
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Жданов розповів, як дрони вплинуть на війну
Російські дрони могли б вплинути на хід бойових дій, якби цих Shahed-136 чи "Герань-2" у росії з'явилось припустимо 1500 – 200 тисячі,
– повідомив Жданов.
Додав, що наразі в росії є декілька десятків безпілотників-камікадзе. Попри те, що декількома авіарейсами привезли ще декілька десятків, Україна:
- вже реагує;
- має засоби боротьби проти ворожих ракет, починаючи з радіоелектронних переносних ручних комплексів. Також є стрілецька зброя.
За словами Жданова, це проблема наших військ, адже дрони відносяться до класу високоточних боєприпасів та можуть вражати у тому числі й броньовані цілі.
Однак, на думку Жданова, це не критична проблема і наше командування здійснить потрібні заходи, щоб постаратись максимально її нейтралізувати.
Дрони-камікадзе не вплинуть на хід війни
Це не вплине на хід бойових дій, не зупинить контрнаступ ЗСУ,
– запевнив Жданов.
Адже ці ворожі дрони не мають масового характеру в збройних силах росії. Олег Жданов пояснив, що військові аналітики Ізраїлю сказали, що Іран не може створювати сотні таких безпілотників.
Військовий експерт додав, що можливо у росії і є контракт на тисячу безпілотників, проте нереально, щоб Іран їх доставив днями.
Коротко про атаку ворожих дронів на Півдні 23 вересня
- 23 вересня орієнтовно о 16 годині іранські дрони атакували Одесу. Оперативне командування "Південь" повідомило, що росія вдарила по місту двома іранськими дронами-камікадзе, які прилетіли з моря.
- Попередньо відомо, що внаслідок атаки загинула цивільна людина. Також пошкоджена адміністративна будівля в припортовій зоні Одеси.
- Вже орієнтовно о 17:40 ворожі дрони знову атакували Одесу. Окрім цього, вони били по Дніпру. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ЗСУ збили над областю два ворожі безпілотники.
- Командування Повітряних Сил ЗСУ повіломило, що станом на 18:30 23 вересня шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.
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