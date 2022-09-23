Соответствующую информацию военный эксперт Олег Жданов сообщил 23 сентября. Это произошло после того, как россия атаковала иранскими дронами-камикадзе Одессу и Днепр.
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Жданов рассказал, как дроны повлияют на войну
Российские дроны могли бы повлиять на ход боевых действий, если бы этих Shahed-136 или "Герань-2" в россии появилось допустим 1500 – 200 тысяч,
– сообщил Жданов.
Добавил, что в россии есть несколько десятков беспилотников-камикадзе. Несмотря на то, что несколькими авиарейсами привезли еще несколько десятков, Украина:
- уже реагирует;
- имеет средства борьбы против вражеских ракет, начиная с радиоэлектронных переносных ручных комплексов. Также есть стрелковое оружие.
По словам Жданова, это проблема наших войск, ведь дроны относятся к классу высокоточных боеприпасов и могут поражать в том числе бронированные цели.
Однако, по мнению Жданова, это не критическая проблема и наше командование предпримет необходимые меры, чтобы постараться максимально ее нейтрализовать.
Дроны-камикадзе не повлияют на ход войны
Это не повлияет на ход боевых действий, не остановит контрнаступление ВСУ,
– заверил Жданов.
Ведь эти вражеские дроны не носят массового характера в вооруженных силах россии. Олег Жданов объяснил, что военные аналитики Израиля сказали, что Иран не может создать сотни таких беспилотников.
Военный эксперт добавил, что возможно у россии и есть контракт на тысячу беспилотников, однако нереально, чтобы Иран их доставил на днях.
Коротко об атаке вражеских дронов на Юге 23 сентября
- 23 сентября ориентировочно в 16 часов иранские дроны атаковали Одессу. Оперативное командование "Юг" сообщило, что россия ударила по городу двумя прилетевшими с моря иранскими дронами-камикадзе.
- Предварительно известно, что в результате атаки погиб гражданский человек. Также повреждено административное здание в припортовой зоне Одессы.
- Уже ориентировочно в 17:40 вражеские дроны снова атаковали Одессу. Кроме того, они били по Днепру. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ВСУ сбили над областью два вражеских беспилотника.
- Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что по состоянию на 18:30 23 сентября шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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