Одесу атакували дрони-камікадзе іранського виробництва. 23 вересня це трапилось вже вдруге за день.

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Одесу знову атакували іранські дрони

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що Одесу атаковали дрони-камікадзе з моря.

На жаль, невтішний прогноз виправдався,

– сказав Братчук.

Також він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Попередньо, Сергій Братчук показав, як виглядають ворожі дрони у небі над Одесою.

Сергій Братчук показав іранські дрони, які атакують місто: дивіться відео

Згодом Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ збили ворожі дрони та показали відео, як це відбувалось.

ЗСУ збили ворожі дрони: дивіться відео

У Дніпрі збили ворожі дрони

За попередньою інформацією ЗМІ, у Дніпрі чули вибухи. За даними телеграм-каналів, там спрацювала протиповітряна оборона.

Станом на 17:46 23 вересня місцеві телеграми писали, що дрони ще є у повітряному просторі, тож не варто ігнорувати сигнали тривоги.

Орієнтовно о 17:59 23 вересня очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ЗСУ збили над областю два ворожі безпілотники.

ЗСУ збили 6 ворожих дронів

Командування Повітряних Сил ЗСУ пригадало, що у другій половині дня 23 вересня на Сході та Півдні російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Станом на 18:30 (23 вересня – 24 канал) шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України,

– повідомило командування.

Також зенітники Повітряних Сил ЗСУ на Півдні знищили ворожий штурмовик Су-25.

Ворожі дрони вже атакували Одесу 23 вересня

Орієнтовно о 16 годині 23 вересня Одесу атакували дрони-камікадзе іранського виробництва. Вони вдарили по місту з моря.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти вдарили по Одесі двома дронами-камікадзе.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинула цивільна людина. Також пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.

Варто пригадати, що орієнтовно о 14:

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