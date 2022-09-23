За даними працівників ДСНС, станом на 16:18 23 вересня рятувальники на місці інциденту шукали людину.

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Рятувальники повідомили про вибух на заправці в Одесі

За даними місцевого видання "Думская", вибух пролунав у районі сьомої станції Люстдорфської дороги, що у Київському районі Одеси. За даними рятувальників, інцидент не пов'язаний з російським обстрілом.

Попередньо на АЗС велися зварювальні роботи, і вибухнув газовий балон,

– мовиться в повідомленні.

За попередніми даними, інформації про жертви та постраждалих зараз немає.

Проте, за даними місцевих телеграм-каналів у приміщенні перебував зварювальник. Саме його під завалами шукали рятувальники.

Момент вибуху на заправці в Одесі: дивіться відео

Місце вибуху в Одесі / Фото "Думская"

Окупанти атакували Одесу з моря

Варто пригадати, що в Одесі 23 вересня, коли російські окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе. За даними рятувальників, вибух з атакою дронів не пов'язаний.

Попередньо, оперативне командування "Південь" повідомило, що росія атакувала Одесу двома іранськими дронами-камікадзе. Вони прилетіли у місто з моря.

На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина.

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