По данным работников ГСЧС, по состоянию на 16.18 23 сентября спасатели на месте инцидента искали человека.

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Спасатели сообщили о взрыве на заправке в Одессе

По данным местного издания " Думская ", взрыв произошел в районе седьмой станции Люстдорфской дороги, расположенной в Киевском районе Одессы. По данным спасателей, инцидент не связан с российскими обстрелами.

Предварительно на АЗС велись сварочные работы, и взорвался газовый баллон,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, информации о жертвах и пострадавших сейчас нет.

Однако, по данным местных телеграмм-каналов, в помещении находился сварщик. Именно его под завалами искали спасатели.

Момент взрыва на заправке в Одессе: смотрите видео

Место взрыва в Одессе / Фото "Думская"

Оккупанты атаковали Одессу с моря

Стоит вспомнить, что в Одессе 23 сентября, когда российские кафиры атаковали город иранскими дронами-камикадзе . По данным спасателей, взрыв с атакой дронов не связан.

Предварительно оперативное командование "Юг" сообщило, что россия атаковала Одессу двумя иранскими дронами-камикадзе. Они прилетели в город с моря.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек.

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