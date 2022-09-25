Ворожа техніка не просто палає, вона ефектно вибухає після роботи українських захисників. ЗСУ продовжують знищувати ворога не лише на суші, але й у повітрі.

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ЗСУ ефектно "приземляє" ворожу авіацію

Кількість знищеної авіації ворога не може не тішити. Від початку вторгнення українським воїнам вдалося "посадити" 55 винищувачів окупантів. Такі цифри нещодавно назвав командувач повітряних сил США у Європі. Тільки за 24 вересня ЗСУ знешкодили мінімум 4 літаки загарбника.

Ефектне знищення авіації ворога: дивіться відео

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Загальні втрати противника станом на 25 вересня

Особового складу – 56 700 (+400),

(+400), танків – 2 275 (+13) одиниць,

(+13) одиниць, бойових броньованих машин – 4 832 (+25) одиниць,

(+25) одиниць, артилерійських систем – 1 368 (+7) одиниць,

(+7) одиниць, засоби ППО – 171 (+1) одиниць,

(+1) одиниць, літаків – 259 (+4) одиниці,

(+4) одиниці, гелікоптерів – 220 одиниць,

одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10) одиниць,

(+10) одиниць, крилаті ракети – 241 (+1) одиниць,

(+1) одиниць, кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

(+0) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 3 701 (+20)одиниць.

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